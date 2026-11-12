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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk ele geçirildi

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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk ele geçirildi Haber Videosunu İzle
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk ele geçirildi
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İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve 1.728 gram ecza toz maddesi ele geçirildi. Baskınlarda toplam 14 şüpheli yakalanırken, 3 şüpheli tutuklandı ve 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 tonun üzerinde skunk esrar ve binlerce hap ele geçirildi. Baskınlarda toplam 14 şüpheli yakalanırken, adreslerde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde dört ayrı ara yakalama yapıldı. Bu çalışmalarda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve net 1.728 gram ecza toz maddesi ele geçirildi. Operasyonla bağlantılı 3 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 13 ikamet ve 2 iş yeri olmak üzere toplam 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca 1 tabanca, 1 şarjör, 17 fişek ve 24 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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