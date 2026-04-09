İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik yapılan çalışma kapsamında, yabancı uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu Madde Ticaretine ve İmalatı'na yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kozağaç Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Operasyonda şüpheli 2 şahıs yakalandı. İçeride yapılan aramalarda 331 gram esrar maddesi, 11 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu imalatında kullanılan araç gereçler ile kimyasallar ele geçirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı