Haberler

İzmir'de zehir operasyonu: Adres bu kez kümes

İzmir'de zehir operasyonu: Adres bu kez kümes
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddelerin kümeste saklandığı anlaşıldı. Yapılan aramada 611 gram esrar, uyuşturucu haplar ve ruhsatsız silah ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin bir adrese gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu maddelerin kümese gizlendiği ortaya çıktı. Operasyonda yüklü miktarda esrar ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında 1 hedef şahsı takibe aldı. 17 Ocak tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, detaylı arama gerçekleştirdi.

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, şüpheli M.S.A.'nın (29) uyuşturucu maddeleri muhafaza etmek için bir kümesi 'zula' olarak kullandığı tespit edildi. Kümeste ve ikamette yapılan aramalarda 611 gram esrar maddesi, 6 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S.A. adli birimlere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu

Eleştirilerin odağındaki isme milyonluk harcama kalemleri soruldu
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları

Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları