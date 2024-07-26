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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Bonzai ve 135 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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İzmir'e farklı bir kentten uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine polis, otobüs terminalinde yakaladığı 2 şüphelinin valizlerinde 7 kilo 700 gram bonzai ve 27 bin 500 adet sentetik ecza ele geçirdi. Ödemiş'te ise dron ile yapılan taramada ağaçların arasına gizlenmiş 135 kök kenevir bitkisi bulundu.

İzmir'e farklı bir kentten uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisini alan polis, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakaladığı 2 şüphelinin valizlerinin içinde 7 kilo 700 gram bonzai ve 27 bin 500 adet sentetik ecza ele geçirdi. Ödemiş'te de dağlık bir bölgede ağaçların arasına kamufle edilmiş kenevir bitkisinin olduğu bilgisini alan ekipler, bölgede dron ile tarama yaparak bir evde 135 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kente farklı bir ilden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bir otobüse düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin valizleri didik didik aranırken, 7 kilo 700 gram bonzai ve 27 bin 500 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Drone taramasında ağaçların arasına gizlenmiş uyuşturucular fark edildi

Bir başka operasyon ise Ödemiş'te gerçekleştirildi. Ekipler, dağlık bir bölgede ağaçlarla kamufle edilmiş vaziyette kenevir bitkisinin ekiminin yapıldığı bilgisini aldı. Dron aracılığıyla tarama yapan ekipler, bölgede bulunan bir eve düzenlenen operasyonla 135 kök kenevir bitkisini ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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