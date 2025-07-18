İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün ilçedeki bir evde P.A. (39) adlı bir kadının uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Adrese giden polis, E.A. (44) adlı erkek şahsın eve geldiğini fark etti. Adrese operasyon yapan ekiplerce E.A.'nın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu nitelikli 33 hap, P.A.'nın evinde yapılan aramada da 73,3 gram metamfetamin, bir miktar esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden P.A.'ya uyuşturucu madde ticareti, E.A.'ya ise uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulundurmak suçlarından işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - İZMİR