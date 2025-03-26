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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 160 Bin 940 Hap Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 160 Bin 940 Hap Ele Geçirildi
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İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 160 bin 940 uyuşturucu hap ele geçirildi. B.T. adlı şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 160 bin 940 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu hap bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık koordinesinde yürütülen operasyonda, araçta yapılan aramada 160 bin 640 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.T. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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