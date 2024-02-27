İzmir'de Üniversite Öğrencisi Bıçaklı Saldırıda Hayatını Kaybetti
İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Nebi Özdemir, sokakta tartıştığı O.G. tarafından bıçaklandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli O.G., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu suç aletiyle birlikte yakalandı. Olayın kız arkadaşı meselesi nedeniyle çıktığı iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İZMİR'de üniversite öğrencisi Nebi Özdemir (22), tartıştığı O.G. (19) tarafından bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 16.50 sıralarında Sarıyer Mahallesi 5714/42 Sokak'ta meydana geldi. Gaziantep'ten gelen Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Nebi Özdemir (22), sokakta O.G. (19) ile karşılaştı. İddiaya göre kız arkadaşı meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O.G., yanında getirdiği bıçakla Özdemir'i iki bacağından ve göğsünden bıçakladı. Özdemir aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli O.G., olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Özdemir, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan O.G., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Güzelbahçe ilçesinde suç aletiyle birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor