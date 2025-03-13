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İzmir'de Tüfekle İş Yerine Ateş Açan İki Şahıs Tutuklandı

İzmir'de Tüfekle İş Yerine Ateş Açan İki Şahıs Tutuklandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde iş yerine tüfekle ateş açan iki şahıs, yapılan detaylı incelemelerin ardından polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde iş yerine tüfekle ateş açan ve polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 25 Şubat saat 02.10 sıralarında Alpkent Mahallesi Cemali Tuncer Bulvarı'ndaki bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda, 57 güvenlik kamerasının 153 saat görüntüsünün incelenmesi neticesinde şüpheli şahısların Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan tekel bayisinden, suç aleti tüfek ve olayda kullanılan motosiklet ile ayrıldıkları, yüzlerini gizlemek amacıyla kask kullandıkları ve motosikletin plakasını sökmüş oldukları tespit edildi. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Ş.Ç. (21) ekipler tarafından kısa sürede yakalanırken, devamında yapılan çalışmalar sonucunda da N.K. (21) isimli şahıs da kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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