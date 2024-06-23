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İzmir'de trafik kazasında karı-koca hayatını kaybetti

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İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı-koca hayatını kaybederken, iki çocuğu ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı-koca hayatını kaybederken, iki çocuğu ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Gümüldür-Özdere yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Akbulut idaresindeki 35 AEL 650 plakalı otomobil, Rasim G. yönetimindeki 35 HC 9608 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Yusuf Akbulut ve otomobildeki eşi Nuray Akbulut'un kaza yerinde hayatını kaybettikleri belirlendi. Kazada Akbulut çiftinin çocukları Elif Akbulut ve İsmet Akbulut ile diğer araçta bulunan Rasim G., Medine Y., Murat Tan Y., Çınar Miraç Tan Y. ve Meryem T.'nin ise hafif yaralandığı belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden çiftin cenazeleri yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Havalimanı çalışanı olduğu öğrenilen Yusuf Akbulut ve Nuray Akbulut çiftinin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Çiftin cenazelerinin Menderes Görece'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Menderes trafik İzmir 3.Sayfa Güncel Haberler

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