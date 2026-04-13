Kazada 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza, saat 20.25 sıralarında Aksoy Mahallesi Girne Bulvarı Yunuslar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Karaoğlu (18) idaresindeki motosiklet ile A.K. (22) yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Akif Karaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı