İzmir'de Trafik Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı

İzmir'de Trafik Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı
Kınık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarken, sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Kınık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kınık-Soma karayolu üzerindeki Rüya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücü E.G. idaresindeki 35 BB 9103 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Şuayip Onbaşı ve Ş.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Şuayip Onbaşı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Ş.Ş. ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü E.G., Kınık Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

