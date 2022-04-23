İzmir 'de trafik kazası: 4 yaralı

İZMİR - İzmir'in Aliağa İlçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Yalı Mahallesi Hürriyet caddesinde meydana geldi. İzmir yönünden gelen Baba Y. İdaresindeki 35 NIC 15 plakalı kamyonet ile Halil B. Yönetimindeki otomobil Plaj kavşağında çarpıştı. Kazada Sürücüler Baba Y. ile Halil B. ve yolcular Sezgin M. ile Refik G. Yaralandı. 26 RY 216 otomobilde bulunan sürücü Halil B ve yolcu Refik G. çarpışma neticesinde hasar gören araçta sıkıştı. Yaralanan yolcuyu olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılara Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Aliağa Devlet Hastanesine Kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından yaralı Halil B. İzmir'de bir hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.