İzmir'de tır bariyerleri aşıp karşı şeride geçti

İzmir'in Buca ilçesinde kontrolden çıkan bir tır, bariyerleri ve orta refüjü yıkarak karşı şeride geçti. Şans eseri başka bir aracın karışmadığı kaza anı, bir otomobilin araç kamerasınca anbean görüntülendi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İzmir Çevre Yolu Buca Batı girişi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 45 AHE 339 plakalı tır, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki demir bariyerlere ardından da orta refüjü yıkarak karşı şeride geçti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü E.D.'nin kazayı hafif yaralı olarak atlattığı belirlendi. Dalgıç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, tırın kaza yaptığı anlar o sırada yoldan geçen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; tırın viraja hızlı girdiği, kontrolünü kaybederek bariyerleri devirdiği ve karşı şeride savrulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR