İzmir'de Ticari Takside Kaçak Göçmen Operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bir ticari takside 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Taksi şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın taksiler ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurulan ticari takside arama yaptı. Yapılan kontrollerde, araç içerisinde 6 yetişkin ve 3 çocuk olmak üzere toplam 9 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Taksi şoförü G.Ö. ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR