İzmir'de Ters Şeritteki Otomobil Motosikletle Çarpıştı: 1 Yaralı

İzmir'in Dikili ilçesinde ters şeritte ilerleyen otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D550 Karayolu İzmir-Çanakkale güzergahı Salihleraltı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf E. yönetimindeki 45 ALJ 334 plakalı otomobil, ters şeritte ilerlerken akaryakıt istasyonuna girmekte olan N.G.'nin kullandığı 35 JA 0924 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü, otomobilin ön camına çarparak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen yaralıya yardım ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR