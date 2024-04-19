Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Tekstil Atölyesinde Çıkan Yangın Bitişikteki Binaya Sıçradı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ve tekstil atölyesi kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı. Tekstil atölyesinin kullanılamaz hale geldiği ve binanın zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Basmane semtinde bulunan iki katlı tekstil atölyesinin giriş katında meydana geldi. Tekstil malzemelerinin tutuşmasıyla büyüyen alevler, bitişiğinde yer alan binaya da sıçradı. Binayı tahliye eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken; tekstil atölyesi kullanılamaz hale geldi, binada hasar oluştu. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye İzmir İzmir 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

FACEBOOK CUMA MESAJLARI 2024: Resimli, en iyi, en yeni Facebook Cuma mesajları! Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları Fenerbahçe'de kimler penaltı kaçırdı, kaç penaltı kaçtı? Livakoviç kaç penaltı kurtardı? 19 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Avrupa'dan elendi mi (UEFA Konferans Ligi 19 Nisan Cuma)? (Fenerbahçe -Olympiakos) 19 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 19 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 19 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 19 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 19 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 19 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 19 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 19 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Fenerbahçe turu geçti mi, maç uzadı mı, penaltılara mı gitti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title