İzmir'de trafikte aracın önünü kesen sürücüye ağır ceza

İzmir'de seyir halindeyken başka bir aracın önünü kesen sürücüye toplam 420 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyeti iptal edilirken, aracı trafikten men edildi.

İzmir'de seyir halindeyken bir başka aracın önünü keserek saldırgan tavırlar sergileyen sürücü ve araç sahibine toplam 420 bin lira para cezası kesildi. Olayın ardından sürücünün ehliyeti iptal edilirken, araç trafikten men edildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve tehlikeli araç kullanımını gösteren görüntülerin ardından Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, Çevreyolu AOSB mevkisinden Bornova istikametine seyrettiği sırada başka bir aracın önünü kesen 35 BYJ 240 plakalı aracın sürücüsünün E.E. (44) olduğu tespit edildi. Kimliği belirlenen sürücü E.E.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 380 bin TL idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi de iptal edildi. Olayla bağlantılı olarak araç sahibine de cezai işlem uygulandı. Ekipler tarafından araç sahibine 40 bin TL idari para cezası verilirken, söz konusu araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
