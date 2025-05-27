İzmir'de Tefecilik Suçuna Yönelik Büyük Soruşturma: 49 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

İzmir'de Tefecilik Suçuna Yönelik Büyük Soruşturma: 49 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, tefecilik suçuna yönelik geniş çaplı bir soruşturma yürütüldü. 49 şüpheli hakkında 1039 sayfalık iddianame hazırlandı ve 139 mağdurun ifadesine dayanarak, 12 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik suçuna yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirilerek 49 şüpheli hakkında 1039 sayfalık iddianame hazırlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik suçuna yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesi uyarınca yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması işlemleri sonucu elde edilen deliller doğrultusunda, 14 Şubat 2025 tarihinde 12 şüpheli tutuklandı.

139 mağdur, 49 şüpheli

Soruşturma sürecinde toplanan somut deliller doğrultusunda, toplam 49 şüpheli hakkında 139 mağdura karşı işlenen "tefecilik" suçu kapsamında iddianame düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, toplam 12 klasör ve 1039 sayfadan oluştu. 49 şüpheli için ayrı ayrı 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 arkadaşımı görevlendirdim
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek

Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldiler, şehir gece yarısı sabahı yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damien Comolli, İtalyan devine gidiyor

Fenerbahçe'den kovulurcasına gönderilen Comolli İtalyan devine gidiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu

Dağda yürüyüş yaparken altın dolu kutu buldular
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.