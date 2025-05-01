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İzmir'de Tartışma Sonrası Kırbaçlı Darp Olayı: İki Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Tartışma Sonrası Kırbaçlı Darp Olayı: İki Şüpheli Yakalandı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan bir olayda, dört kişi bir kişiyi kırbaçla darp etti. Yaralanan B.A., otomobilden atladıktan sonra saldırıya uğradığını belirtti. Olayda iki şüpheli yakalandı, diğerleri için arama çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştıkları kişiyi kırbaç vurup yumruk atarak darbeden 4 kişiden 2'si yakalandı.

Olay Osmangazi Mahallesi 574/3 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.A. adlı bir kişi, seyir halindeki 35 BGL 985 plakalı otomobilden dışarı atladı. Bu esnada duran otomobilden inen 4 kişi B.A.'yı kırbaçla vurup yumruk atarak darp etti. İhbar üzerine bölge polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde rehin almışlar, kırbaçla dövmüşler

Hastanede tedaviye alınan B.A.'nın polis verdiği ifadede, B.M., A.A., O..E.İ. ve Ç.Y. isimli şüpheliler tarafından otomobil kaçırılıp, telefonunun gasbedildiğini söylediği öğrenildi. Kırbaç ve yumruk darbelerinin ardından can havliyle araçtan atlayan B.A.'nın daha sonra araç dışında da dayak yediğini söylediği, çevredeki vatandaşların toplanmasıyla şüphelilerin kaçtığını anlattığı öğrenildi.

2'si yakalandı

Olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A. ve A.A. adlı şüphelileri, mağdur B.A.'ya ait cep telefonu ile birlikte yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olaya karışan O.E.İ. ve Ç.Y.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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