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İzmir'de Tartışma Sonrası Bıçaklama: Cinayet Zanlısı Torbalı'da Yakalandı

İzmir'de Tartışma Sonrası Bıçaklama: Cinayet Zanlısı Torbalı'da Yakalandı
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İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren Hasan Kocayılmaz, kaçtığı Torbalı ilçesinde yakalandı. Olay, alkollü olduğu iddia edilen Kocayılmaz'ın 50 yaşındaki Ali Takım'ı bıçaklaması sonucunda yaşandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı, kaçtığı Torbalı ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 02.38 sıralarında Bornova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 50 yaşındaki Ali Takım ile Hasan Kocayılmaz (44), arasında tartışma meydana geldi. Olayın büyümesi üzerine alkollü olduğu ileri sürülen Kocayılmaz, yanında bulunan bıçakla Takım'ı bel kısmından bıçakladı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yaralı Ali Takım, en yakın hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Takım, hayatını kaybetti.

Kilometrelerce öteye kaçtığı Torbalı'da yakalandı

Yaşanılan olayın arından bölgeden kaçan Hasan Kocayılmaz, polis ekiplerinin çalışması sonucunda Torbalı ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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