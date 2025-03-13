İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Milyon TL Değerinde Eser Ele Geçirildi

İzmir'de farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 11 milyon TL olan tarihi eser ele geçirildi. Polis ekiplerince yürütülen çalışmada eserleri suç örgütü üyelerine temin ettiği belirlenen 5 kişi kıskıvrak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda farklı dönemlere ait tarihi eser bulundurarak bunları el altından satan kişiler takibe alındı. Menemen ilçesinde bulunan şüpheli şahısların tarihi eserleri kaçak kazılarla elde ederek, yurt dışında yer alan müzayede evlerine yasadışı yollarla satıp haksız kazanç sağlayan organize suç örgütü üyelerine temin ettiği belirlendi. Operasyon için düğmeye basan Polis ekipleri, şahısların bulunduğu adrese baskın düzenlendi. Evde yapılan aramalarda Lidya, Arkaik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 11 milyon TL olan 8 adet elektron, 1 adet heykel başı, 343 adet sikke, 25 adet obje, 6 adet dedektör ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınıp işlemleri için emniyete sevk edilen 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - İZMİR