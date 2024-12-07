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İzmir'de Şüpheli Ölüm: Sevgilisiyle Karakola Giden Adam Gözaltına Alındı

İzmir'de Şüpheli Ölüm: Sevgilisiyle Karakola Giden Adam Gözaltına Alındı
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İzmir'in Konak ilçesinde, bir kişi sevgilisi olduğu öğrenilen kadının intihar ettiğini öne sürerek karakola teslim oldu. E.B. adındaki adam, Eda Kuş'un cansız bedeniyle birlikte polise giderek durumunu bildirdi. Eda'nın öldürülmüş olabileceği yönündeki iddialar, yakınları tarafından dile getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'de bir kişi, sevgilisi olduğu öğrenilen kadının cansız bedeniyle birlikte karakola giderek teslim oldu. Sevgilisinin intihar ettiğini, engellemek için çalıştığını söyleyen adam, Cinayet Büro Amirliği tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Konak ilçesinde bulunan Gültepe Polis Merkezi Amirliği önünde gerçekleşti. Korsan taksicilik yaptığı öğrenilen E.B. (34), polis merkezi amirliğine giderek polislere otomobilinde sevgilisinin cesedi olduğunu söyledi. İhbar üzerine otomobili kontrol eden polis ekipleri, sol kulak arkasından vurulmuş halde, bir çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cansız bedenini gördü. E.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobilde incelemelerde bulundu. Otomobildeki deliller toplanırken, olayda kullanılan tabancaya da polis tarafından el konuldu.

İntihar ettiğini öne sürdü

Hayatını kaybeden Eda Kuş ile 2 yıldır sevgili olduğu ve son 1 aydır ayrı oldukları öğrenilen E.B.'nin, polisteki ilk ifadesinde Kuş'un intihar ettiğini söylediği öğrenildi. E.B.'nin ifadesinde, Eda ile sevgili olduklarını, kendisini başka kadınlardan kıskandığı için araçta tartıştıklarını, tabanca çıkarıp intihar ettiğini, kendisinin engellemeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu söylediği de öne sürüldü.

Yakınları 'cinayet' dedi

Olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Eda Kuş'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'ta bekleyen Eda Kuş'un yakınları ise olayın cinayet olduğunu iddia etti. Yakınları, E.B.'nin Eda ile bir aydır ayrı olduğunu, barışmaya çalıştığını ancak reddedildiğini, bu nedenle de cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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