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İzmir'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 7 Tutuklama

İzmir'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 7 Tutuklama
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Çeşme, Buca ve Torbalı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, liderliğini E.B.'nin yaptığı suç örgütüne ait 8 kişi yakalandı ve 7'si tutuklandı. Aramalarda otomatik silahlar ve hücum yeleği ele geçirildi.

İzmir'in Çeşme, Buca ve Torbalı ilçelerinde bir çok suça karışan suç örgütüne polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda otomatik tabanca ve hücum yeleği de ele geçilirken, adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, tefecilik, kasten yaralama suçlarını işleyen ve liderliğini E.B.'nin yaptığı suç örgütü ve mensuplarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Belirlenen 8 şüphelinin Çeşme, Buca ve Torbalı ilçelerindeki adreslerine yapılan operasyonda, örgüt liderinin de arasında olduğu toplam 8 hedef şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 'Uzi' olarak tabir edilen otomatik silah, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 1 hücum yeleği ve 158 fişek ele geçirildi.

7 tutuklama

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 1 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Torbalı Çeşme izmir Polis Buca Suç

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