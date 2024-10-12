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İzmir'de Suç Örgütüne Baskın: 7 Tutuklama ve Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

İzmir'de Suç Örgütüne Baskın: 7 Tutuklama ve Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
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İzmir'in Çeşme, Buca ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi tutuklandı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İzmir'in Çeşme, Buca ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 7 kişi tutuklandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Nitelikli Yağma', 'Tefecilik' ve 'Kasten Yaralama' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çeşme Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri; Buca, Torbalı ve Çeşme ilçelerinde operasyonların düğmesine bastı. Baskınlarda, örgüt lideri dahil olmak üzere toplamda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve araçlarında detaylı aramalar yapılırken; 1 adet otomatik tabanca, 3 adet tabanca, 2 av tüfeği, 1 hücum yeleği ve 158 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan işlemlerinin ardından şüpheliler, Çeşme Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan suç örgütü lideri E.B. ile H.A.Y., M.A.E., M.B., M.K., M.İ., ve N.D. olmak üzere toplam 7 kişi tutuklanırken, 1 zanlı hakkında ise adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Torbalı Çeşme izmir Hukuk Buca

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