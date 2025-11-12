Haberler

İzmir'de Sosyal Medya Üzerinden Terör Propagandası Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon, DHKP/C, THKP/C, TKP/ML, TİKKO, DEV-YOL ve DEV-GENÇ terör örgütlerinin propagandasını yapan kişilere yönelik gerçekleştirildi.

İzmir'de jandarma ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 6 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, sosyal medya hesapları üzerinden DHKP/C, THKP/C, TKP/ML, TİKKO, DEV-YOL ve DEV-GENÇ terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli belirlendi. Belirlenen adreslere yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
