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İzmir'de Sokak Ortasında Tabancayla Vurulan Genç Ağır Yaralandı

İzmir'de Sokak Ortasında Tabancayla Vurulan Genç Ağır Yaralandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde, aralarında husumet bulunan bir grup ile karşılaşan Serdar K., sokakta tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.

İzmir'de bir kişi sokak ortasında tabancayla vurularak ağır yaralandı. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün Torbalı ilçesi Atatürk Mahallesi 1603 Sokak'ta meydana geldi. Serdar K. (25), iddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan bir grupla sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan münakaşa kavgaya dönüştü. Bunun üzerine grup içerisinde bulunan ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi yanındaki silahla Serdar K.'ye 3 el ateş etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken Serdar K. kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Serdar K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan adamın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis Serdar K.'yi tabancayla vurup kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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