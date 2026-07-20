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İzmir'de silahlı saldırı: Kaçmaya çalışan saldırganı trafik polisi yakaladı

İzmir'de silahlı saldırı: Kaçmaya çalışan saldırganı trafik polisi yakaladı
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İzmir Konak'ta 60 yaşındaki G.K., M.G. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan, silah seslerini duyan trafik polisi tarafından silah çekilerek etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 60 yaşındaki vatandaş yaralandı. Olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, silah sesleri üzerine bölgeye koşan trafik polisi ekiplerince silah çekilerek anında etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Konak ilçesinde bulunan Mimar Kemalettin Moda Merkezi girişinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı M.G. adındaki bir şahıs, 60 yaşındaki G.K.'ye yönelik tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan G.K., bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.

Trafik polisi saldırganı yakaladı

Olay sırasında bölgede bulunan ve silah seslerini duyan bir trafik polisi, hızla seslerin geldiği yöne doğru hareket etti. Yaya olarak kaçmaya çalışan M.G. ile karşı karşıya gelen trafik polisi, beylik tabancasını çekerek şahsı anında etkisiz hale getirdi. Polisin müdahalesi üzerine silahını bırakıp teslim olan şüpheli, olay yerine çağrılan takviye ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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