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İzmir'de Silahlı Kavga: 3 Polis Yaralandı

İzmir'de Silahlı Kavga: 3 Polis Yaralandı
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Seferihisar'da meydana gelen silahlı kavga sonucunda 3 polis memuru yaralandı. Olay, iki grup arasındaki husumet nedeniyle yaşandı; saldırgan, polise ait olduklarını anlayamayarak ateş etti. Gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden ve bir kişi tarafından vurulan 3 polisin yaralandığı olayda yeni gelişmeler ortaya çıktı. İki grup arasında 'pornografik görüntülerin çevreye yayılması' iddiasıyla meydana gelen kavgada polisleri vuran zanlının ilk ifadesinde, "Polis olduklarını anlamadım, husumetli grup sandım" diyerek silahını ateşlediğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T., ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan polis memurlarından M.T. ve İ.G., ilerleyen saatlerde ameliyata alındı.

Husumetin sebebi 'Pornografik görüntü'

Meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede yaşayan Pamirler ve Çelikler adlı 2 grup arasındaki husumetin sebebinin, 'Pamirler grubundaki bir kişiye ait pornografik görüntülerin çevreye yayılması, bu görüntüleri ise Çelikler grubundan bir kişinin yaydığının söylentisi' üzerine meydana geldiği ortaya çıktı.

Vatandaşlar ' Polis' diye bağırmasına rağmen ateş etmiş

Olay anında görüntüleri ortaya yaydığı iddia edilen S.Ç.'nin sivil polis ekiplerince kontrol edildiği esnada, S.Ç.'nin ağabeyi M.S.Ç.'nin durumu görüp, sivil polisleri Pamirler grubu üyeleri sanarak belindeki ruhsatsız tabancayı ateşlediği ortaya çıktı. O esnada vatandaşların sivil polisleri işaret ederek ' Polis' diye bağırmalarına rağmen M.S.Ç.'nin polislere ateş ettiği de öğrenildi. M.S.Ç. emniyetteki ilk ifadesinde ise, ""Silahı ateşledim. Pamirler grubu üyeleri sandım. Polis olduklarını anlamadım" dedi.

Gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Meydana gelen olayla ilgili ise Pamirler üyesi 8, Çelikler üyesi 6 şüpheli olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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