İzmir'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 55 Firari Yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir haftalık çalışmada birçok ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirirken, aranan 55 şahsı yakalayarak adli mercilere sevk etti.

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık çalışmada çok sayıda silah ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aranan 55 firari şahıs ise yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 2-8 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde suçlulara göz açtırmadı. Yapılan çalışmalarda; 17 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 havalı tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 623 gram narkotik madde ve 2 bin 927 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 çalıntı motosiklet ve 2 çalıntı otoya ise gerekli işlemler yapıldı. Uygulamalar kapsamında, 10 şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak", 150 şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Öte yandan, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 55 kişi de ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

