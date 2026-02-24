Haberler

Saldırgan 14, yaralanan 16 yaşında: Sigara vermedi diye bıçaklandı

Güncelleme:
İzmir'de 16 yaşındaki genç, iddiaya göre sigara vermediği gerekçesiyle tartıştığı 14 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ameliyata alınan genç hayati tehlikeyi atlatırken, gözaltına alınan şüpheli çocuk serbest bırakıldı.

Menderes ilçesinde, sigara vermediği için tartıştığı 14 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki genç, ağır yaralandı.

SİGARA YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, Perşembe akşamı Menderes ilçesi Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesinde ikamet eden A.A.U. (16), akraba ziyareti için gittiği mahallede camiden çıktığı sırada C.U. (14) ile karşılaştı. İddiaya göre, C.U.'nun sigara istemesi ve A.A.U.'nun bu talebi reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

SAATLER SÜREN AMELİYATIN ARINDAN HAYATA TUTUNDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.U., yanındaki bıçakla A.A.U.'yu yaraladı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzmir'deki bir çocuk hastanesine sevk edilen A.A.U., acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık 3,5 saat süren operasyonun ardından gencin hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BIÇAKLI SALDIRGAN SERBEST

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli C.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
