İzmir'de Servis Şoförüne Bıçakla Saldıran Şahıs Gözaltına Alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde, korna çalındığı iddia edilen bir olayda, servis şoförüne bıçak çeken saldırgan S.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde servis şoförünün korna çalmasıyla başladığı iddia edilen tartışmada, sürücüye bıçak çeken ve tehdit eden saldırgan gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Pınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 S 00976 plaka sayılı servis sürücüsü, S.B. (30) idaresindeki 35 YL 940 plakalı otomobile korna çaldı. Kornaya sinirlenen S.B. ile servis sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Aracındaki bıçağı alıp aşağı inen ve servis sürücüsünü tehdit ettiği öğrenilen S.B., daha sonra olay yerinde bulunan vatandaşların araya girmesiyle aracına binerek uzaklaştı. Olay anı ise serviste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerin ardından bıçaklı saldırgan S.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Servis şoförünün kendisinden şikayetçi olmamasına rağmen saldırganın, savcılık talimatıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

