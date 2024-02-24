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İzmir'de saklandığı bazanın içinde yakalanan katil yeğen tutuklandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazarda balıkçılık yapan akrabalar arasında çıkan kavgada amcasını öldüren ve saklandığı evde yatak odasındaki bazanın içinde yakalanan katil yeğen tutuklandı.

İzmir'de saklandığı bazanın içinde yakalanan katil yeğen tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazarda balıkçılık yapan akrabalar arasında çıkan kavgada, amcasını tabancayla öldüren, oğlunu da bacaklarından vurduktan sonra kayıplara karışan ve saklandığı evde yatak odasındaki bazanın içinde yakalanan katil yeğen tutuklandı.

Olay, 16 Şubat 2024 Cuma günü saat 22.20 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı 3896 Sokakta meydana gelmişti. Pazarda balık satan akrabalar arasında müşteri kapma nedeniyle kavga çıkmış, tartışmanın daha sonrasında M.Ş. (24), yanında getirdiği tabancayla Sertif Şaşı'yı öldürmüş, oğlu E.Ş. (42)'yi de bacaklarından yaralamıştı.

Saklandığı bazanın içinde yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firar eden şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet Büro ekipleri, 60 kamera gözünden yaklaşık 500 saatlik çalışma yaparak, şüphelinin Torbalı ilçesindeki bir köy evinde saklandığını belirledi. Hemen operasyon yapan ekipler, katil zanlısını saklandığı yatak odasındaki bazanın içinde yakaladı. Amca katili yeğen, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabağlar İzmir Olay 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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