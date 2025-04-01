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İzmir'de Sağanak Yağışlar ve Şimşek Gösterisi

İzmir'de Sağanak Yağışlar ve Şimşek Gösterisi
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Çeşme ve Karaburun ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken, Çeşme açıklarında çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçelerinde zaman zaman hakim olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Öte yandan, Çeşme açıklarında çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçelerinde yer yer sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışlar birlikte Çeşme açıklarında ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Gökyüzündeki şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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