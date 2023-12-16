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İzmir'de sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı

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İzmir kent merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su baskınları yaşanırken, Basmane Gar'daki su birikintisinden dolayı yürüyemeyen vatandaşlar, tahtadan set yaparak tek tek yolun karşısına geçti.

İzmir kent merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su baskınları yaşanırken, Basmane Gar'daki su birikintisinden dolayı yürüyemeyen vatandaşlar, tahtadan set yaparak tek tek yolun karşısına geçti.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İzmir kent merkezi ve bir çok ilçede sağanak yağış etkili oldu. Yağmur nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintisi olurken, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Basmane Gar çıkışında oluşan su birikintisi nedeniyle karşıya geçemeyen vatandaşlar ise çareyi tahtadan set yapmakta buldu. Set üzerinden tek tek geçen vatandaşlar, zorlukla yolun karşısına geçti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Basmane İzmir Haberler

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