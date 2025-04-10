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İzmir'de Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonu

İzmir'de Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonu
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Gaziemir'de yapılan baskında ruhsatsız 15 tabanca ve şarjör ele geçirildi. Operasyon sırasında bir kadın gözaltına alındı, şüpheli E.G.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin evine yapılan baskında, 15 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E.G. adlı bir kişinin ilçede ruhsatsız silah ticareti yaptığını belirledi. Adrese yapılan operasyon dahilinde yapılan aramada, 15 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 15 şarjör ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyon esnasında evde olan ve şüphelinin birlikte yaşadığı kadın olduğu öğrenilen F.A. gözaltına alınırken, E.G.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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