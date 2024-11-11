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İzmir'de Pompalı Tüfekle Vurulan Bir Kişi Yaralandı

İzmir'de Pompalı Tüfekle Vurulan Bir Kişi Yaralandı
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda H.İ.E. pompalı tüfekle vurularak yaralandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında meydana gelen tartışmanın ardından bir kişi, pompalı tüfekle vurularak yaralandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.E. (39), bir süredir aralarında husumet bulunan A.K. (37) ile konuşmak için evinin önüne gitti. Kendisiyle konuşmak istemeyen A.K. ise evinin önünde önce havaya sonra da H.İ.E.'ye doğru pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden H.İ.E., yaralanarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan H.İ.E.'yi ambulansla özel bir hastaneye sevk etti. Şüpheli A.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandığı belirlenen H.İ.E.'nin tedavisi sürüyor.

O anlar kamerada

Öte yandan, yaşanan korku dolu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, A.K.'nin kapısına giden H.İ.E.'ye tüfekle ateş açtığı, vurulan H.İ.E.'nin otomobilin arkasına saklandıktan sonra yere yığıldığı anlar yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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