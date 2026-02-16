Haberler

İzmir'de hareketli anlar: Pompalı tüfekle güpegündüz yaylım ateşi açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde husumetlisi olduğu şahsın kapalı iş yerine pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde husumetlisi olduğu öğrenilen şahsın kapalı olan iş yerine pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle kıskıvrak yakalandı. Saldırganın ateş açtığı ve polis tarafından yakalandığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, bugün saat 12.45 sıralarında Karabağlar ilçesi Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen şahısla yaşadığı anlaşmazlık üzerine A.E.G. (19), yanındaki pompalı tüfekle kapalı durumdaki bir iş yerinin kepenklerine ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar panikle bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese trafik ve yunus ekipleri sevk edildi.

Polis kıskıvrak yakaladı

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, elindeki silahla bekleyen şüpheliye silah doğrultarak teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği anlarda şüpheli şahıs etkisiz hale getirilerek yakalandı. Yapılan incelemede, iş yerinin kepenklerine 5 adet saçma isabet ettiği tespit edildi.

Gözaltına alındı

Olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakalanan A.E.G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan, şüphelinin ateş açtığı ve polis ekiplerince yakalandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı

17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Evde eşiyle yakaladığı adamı öldüren başkomisere 10 yıl hapis cezası

Eşiyle yakaladığı adama kurşun yağdırdı! İşte başkomiserin ifadesi
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay