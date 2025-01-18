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Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu

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İzmir'de kız arkadaşıyla evlenmesine izin verilmeyen adam dehşet saçtı. Çılgına dönen adam 17 yaşındaki sevgilisini ve sevgilisinin annesini pompalı tüfekle vurdu. Anne ve kızı ağır yaralanırken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Yurtoğlu Mahallesi'nde 16 Ocak saat 17.30 sıralarında sevgilisinin ailesi tarafından evlenmelerine izin verilmeyen Y.K. (29) dehşet saçtı.

SEVGİLİSİ VE ANNESİNİ POMPALI TÜFEKLE VURDU

Akrabası H.K'yi yanına alan Y.K, 17 yaşındaki sevgilisi Ş.Ş. ve annesi D.Ş'yi pompalı tüfekle vurdu. Anne ve kızı ağır yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin kaçış anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken anne kızının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip ile koordineli çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin Karabağlar'da ormanlık alana kaçtıklarını tespit etti. Şüpheliler kıskıvrak yakalanırken olayda kullanılan suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. ve H.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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