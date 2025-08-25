İzmir'de Polis Memuruna Saldırı

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi motorlu trafik polisine saldırdı. Tekme ve yumruklarla dakikalarca darbedilen polis memurunun yaşadığı o anlar, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Konak ilçesinde meydan gelen olayda; motorlu trafik polisi, bir kişinin saldırısına uğradı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan olayda saldırgan, polis memurunu tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, saldırgana müdahale ederek polisi korumaya çalıştı. O sırada bölgede bulunan başka bir polis memuru ise saldırganı yakalayıp gözaltına aldı. Olay anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polis memurunun arkasını dönerek yürüdüğü sırada saldırganın yerden aldığı bir cisimle polise yöneldiği, ardından tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR