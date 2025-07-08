İzmir'de Polis Memuruna Saldıran Köpeğin Öldürülmesi Davasında Meşru Savunma Kararı

İzmir'de bir kavga ihbarına müdahale sırasında yaşanan olayda, polis memuru Aslan Y.'yi ısıran Doberman cinsi köpeğin, bir başka polis tarafından vurularak öldürülmesiyle ilgili açılan davada mahkeme kararını verdi. Sanık polis memuru Abdulkadir Y. hakkında meşru savunma kapsamında 'ceza verilmesine yer olmadığına' hükmedildi.

Olay, Aralık 2023 tarihinde, Aliağa'da yaşanan bir kavga ihbarı üzerine devriye görevi yapan polis ekiplerinin müdahalesi sırasında meydana geldi. İddiaya göre, olaya müdahale anında, müşteki Kadir A.'ya ait 'Paşa' isimli Doberman cinsi köpek, görevli polis memuru Aslan Y.'yi sol bacağından ısırdı. Ardından sanık polis memuru Abdulkadir Y.'ye yöneldi. Abdulkadir Y. tabancasını çekerek bir el ateş etti. Köpek olay yerinde can verdi. Kendisine saldıran köpeği vurarak etkisiz hale getiren polis hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcı: "Zorunluluk hali var"

İddia makamı tarafından sunulan mütalaada, köpeğin olay esnasında serbest olduğu ve uyarılara rağmen sahibi tarafından bağlanmadığı ifade edildi. Köpeğin saldırgan tutumu nedeniyle sanığın yaşam ve beden bütünlüğünü koruma amacıyla hareket ettiği vurgulanan mütalaada, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun unsurlarının oluştuğu ancak meşru müdafaa gereği zorunluluk hali nedeniyle ceza verilmemesi gerektiği belirtildi.

Sanık beraatini istedi

Duruşmada sanık Abdulkadir Y., mütalaaya itiraz etmeyerek beraatini talep etti. Sanık avukatları da benzer şekilde mütalaaya katıldıklarını ifade etti. Ancak köpeğin sahibi olan müşteki Kadir A., sanığın köpeği bilerek ve isteyerek öldürdüğünü savunarak "Köpeğin sanığa yönelik saldırısı yoktu. Beraati kabul etmiyorum, sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme ceza vermedi

Duruşma sonunda mahkeme, sanığın eyleminin meşru savunma kapsamında kaldığına kanaat getirerek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. - İZMİR