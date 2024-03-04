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İzmir'de Polis Memuru Beylik Tabancasıyla Kazara Ateş Alarak Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Bornova ilçesinde ailesiyle birlikte yemek yerken beylik tabancası kazara ateş alan bir polis memuru, hastanede hayatını kaybetti. Olay, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.

İzmir'in Bornova ilçesinde ailesiyle birlikte yemek yiyecekleri esnada beylik tabancası kazara ateş alan polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle beraber evde yemek yiyecekleri esnada beylik tabancası kazara ateş alan İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İlker Çulha, kasık bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Çulha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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