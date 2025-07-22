İzmir'de Polis Kovalamacası: Firari Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

İzmir'de Polis Kovalamacası: Firari Göçmen Kaçakçısı Yakalandı
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İzmir'in Konak ilçesinde, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalanan M.A. isimli firarinin, göçmen kaçakçılığı suçundan 17 yıl 5 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde polis kovalamacasıyla yakalanan 33 yaşındaki firarinin, göçmen kaçakçısı olduğu, 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 50 bin TL adli para cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nce, Basmane bölgesinde 20 Temmuz günü gerçekleştirilen sabit ve şok uygulamalarda, kovalamaca sonucu M.A. (33) isimli firari şahıs yakalandı. Yapılan GBT sorgusunda M.A.'nın 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplamda 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 50 bin TL adli para cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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