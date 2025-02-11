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İzmir'de Polis Ekiplerinden Küçük Ölçekli Güvenlik Denetimi

İzmir'de Polis Ekiplerinden Küçük Ölçekli Güvenlik Denetimi
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İzmir'in Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde 100 personelle gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde, 9 askerlik yoklaması kaçağı yakalanırken, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca, trafik kurallarını ihlal eden 48 sürücüye 293 bin TL ceza kesildi.

İzmir'in Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde bugün yaklaşık 100 personelle sahaya inen polis ekipleri, sıkı asayiş ve trafik denetimi uyguladı. Uygulamalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız silah ve askerlik kaçağı olarak aranan şahıs yakalanırken, trafik ekipleri de kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Torbalı ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ile trafik polisleri ekipleri, bugün gün boyunca yaklaşık 100 personelle sahaya inerek hareketli ve sabit yol uygulamaları gerçekleştirdi. Asayiş ekipleri gün boyunca bin 216 şahsı sorgularken, denetimlerde askerlik yoklaması kaçağı 9 şahıs yakalandı; 1 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu maddesi, ve 1 adet kesici-delici alet ele geçirildi.

2 ilçede denetim gerçekleştiren trafik ekipleri ise, 457 araç ve 168 motosikleti kontrol etti. Uygulamalarda, kurallara uymayan 48 araç sürücüsüne 293 bin 945 TL idari para cezası uygulanırken, 1 aracın yakalamalı/hacizli olarak arandığı tespit edildi; 11 araç ise trafikten men edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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