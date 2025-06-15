İzmir'de fabrika yangını! Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi
İzmir'in Konak ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın sırasında patlamalar yaşandı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, fabrikanın yakınındaki özel bir hastane tahliye edildi.
İzmir'in Konak ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında patlamalar yaşanırken fabrikanın bitişiğindeki özel hastane tahliye edildi.
İzmir'in Konak ilçesinde saat 17.00 sıralarında bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplandı.
PATLAMALAR YAŞANDI, HASTANE TAHLİYE EDİLDİ
Yangın sırasında fabrikada patlamalar yaşanırken, fabrikanın bitişindeki özel hastanede ise tahliye çalışması yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa