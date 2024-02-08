İzmir'de otomobilin çarptığı scooter'daki 2 kardeş ağır yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu scooter'daki 2 kardeş ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı iki kardeşten Soykan Sönmez (16), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini 3 gün sonra kaybetti.

Olay, 4 Ocak Perşembe günü, saat 00.30 sıralarında Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu civarından karşı yola geçmeye çalışan A.G.G (23) yönetimindeki ve Soykan Sönmez (16)'in de bulunduğu scooter'a, M.E.Ö. (20) idaresindeki otomobil çarptı. Kazada, Scooter'daki İTK Anadolu Lisesi öğrencisi Soykan Sönmez ve annesinin ilk evliliğinden olan ağabeyi Göktuğ Güleç ile otomobilde bulunan yolcu D.E. (20) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Soykan Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sönmez'in cenazesi, dün yakınlarına teslim edilerek memleketi Afyon'un Dazkırı ilçesinde toprağa verildi.

Sürücü gözaltına alındı

Öte yandan olayla ilgili otomobil sürücüsü M.E.Ö.'nün gözaltına alındığı, polis ekiplerinin ise kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - İZMİR