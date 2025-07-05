İzmir'de Orman Yangınında Canlı Bulunan Balık Kurtarıldı

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınında canlı bulunan bir balık, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İzmir'in Buca ilçesinde 2 Temmuz günü başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek Gaziemir ve Menderes ilçelerindeki ormanlık alanları da etkisi altına aldı. Yangın ekiplerin uzun süren mücadeleleri sonucu dün kontrol altına alınabildi. Yüzlerce hektarlık alan yangından etkilenirken, orman ve itfaiye ekipleri cansiparene bir şekilde mücadele verdi.

Balığı böyle kurtardılar

Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için İzmir'in Buca ilçesine gelen İstanbul İtfaiyesi ekipleri, yangın esnasında can çekişen bir balığı fark etti. İtfaiye hortumundan verilen suyla hayata döndürülen balığın kurtarılma anı görüntüleri de cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İZMİR