İzmir'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

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İzmir'in Karaburun ilçesinde başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de orman yangını

İZMİR - İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 11.40 sıralarında Mordoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, saat 11.52'de 2 uçak ve 6 helikopter ile havadan, 14 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer ile karadan müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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