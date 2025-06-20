İzmir'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan 5 uçak ve 7 helikopter, karadan ise 28 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangın hala kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İzmir'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale
İZMİR - İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Yangın saat 13.19'da Kınık Hamzahocalı Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 7 helikopter ile havadan 28 arazöz, 10 su ikmal, 3 dozerle de karadan müdahale ediyor.
Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESAT SUNGUR - 3.Sayfa