İzmir'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

İzmir'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale

İZMİR - İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın saat 13.19'da Kınık Hamzahocalı Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 7 helikopter ile havadan 28 arazöz, 10 su ikmal, 3 dozerle de karadan müdahale ediyor.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.