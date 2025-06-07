İzmir'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

İzmir'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
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İzmir'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
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Seferihisar ilçesindeki orman alanında çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de ormanlık alanda yangına havadan ve karadan müdahale başladı

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın saat 13.05'te ilçeye bağlı Çolak İbrahim Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine derhal harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 3 uçak, 3 helikopter ile havadan, 14 arazöz, 3 su ikmal ve 3 dozer ile karadan müdahale ediyor.

Alevleri kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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