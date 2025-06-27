İzmir'de Orman Yangını: Yakaköy Tahliye Ediliyor

İzmir'de Orman Yangını: Yakaköy Tahliye Ediliyor
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İzmir'in Bornova ilçesinde başlayan orman yangını hızla büyürken, alevlerin ulaştığı Yakaköy'de vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeye başlandı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde, saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını devam ederken, alevlerin ulaştığı Yakaköy'de vatandaşların evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Yakaköy mevkiinde tarım arazisinde başlayan daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak ve 17 helikopterle havadan, 22 arazöz, 7 su ikmal ve 5 dozerle karadan müdahale sürüyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler olağanüstü çaba sergiliyor.

Ekiplerin hem havadan hem karadan yaptığı tüm müdahaleye rağmen alevler, yaklaşık bin 500 kişinin yaşadığı Yakaköy Mahallesi'ne ulaştı. Kolluk görevlilerinin yaptığı çağrı ile birlikte vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeye başladı. Köyde bazı evlerin, hobi bahçesi ve ahırların yangından zarar gördüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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